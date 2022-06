10 membres de la « Force spéciale » déférés devant le procureur

Les onze membres présumés du groupe dénommé «Force spéciale», soupçonnés d’avoir voulu semer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, la semaine dernière, devaient être présentés au procureur de la République hier, vendredi. Mais au niveau de la cave du tribunal de Dakar, où attendent les mis en cause avant de faire face au chef du parquet, il n’y avait que dix personnes.

Les mis en cause: Ousmane Seck, Bouna Ba, Madické Diop, Abdoul Aziz Niang, François Mancabou, Babacar Ndao, Abdoulaye Ndiaye, Assane Dramé, Mor Guèye, Ibrahima Diédhiou et Abdoul Aziz Niang.

François Mancabou na pas été déféré car présentant des problèmes de santé. Il a été transféré à l’hôpital pour des soins médicaux.

Arrêtés par la Sûreté urbaine (Su) et membres d’une présumée « Force spéciale » suspectée de préparer des actions violentes, ils sont poursuivis pour complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes, munitions dans le but de s’attaquer à la force publique; détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’arme à feu.