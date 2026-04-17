100 ans de Me Wade : Les secrets de l’audience entre Diomaye et le PDS

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Dans le cadre de la préparation du centenaire, le Président Abdoulaye Wade a dépêché une délégation qui été reçue ce jour, à 11 heures, par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Au terme d’échanges empreints de hauteur et de responsabilité, il a été retenu le principe de l’organisation de ce centenaire sous le Haut Patronage du Chef de l’État, qui a également marqué son accord pour y prendre part personnellement.

Cette célébration s’annonce comme un moment historique de rassemblement national, de reconnaissance et d’hommage à l’une des plus grandes figures de l’histoire politique du Sénégal et de l’Afrique. Elle sera l’occasion de saluer l’œuvre, la vision et l’engagement du Président Abdoulaye Wade, dont l’action a profondément marqué la trajectoire démocratique, économique et institutionnelle de notre pays.

Le Parti Démocratique Sénégalais appelle, avec force et responsabilité, l’ensemble de ses responsables, militants et sympathisants, ainsi que toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais attachés à l’histoire et à l’avenir de notre Nation, à se mobiliser pleinement.

Il s’agit, ensemble, de faire de ce centenaire un moment d’unité, de fierté nationale et de transmission, à la hauteur de l’héritage du Président Abdoulaye Wade.