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Passation de service au secrétariat général du gouvernement : Boubacar Camara cède sa place à Pape Assane Touré

3 juin 2026 Actualité

 

Boubacar Camara a officiellement transmis les rênes du secrétariat général du gouvernement à son successeur, Pape Assane Touré, nommé nouveau ministre secrétaire général du gouvernement. La cérémonie de passation de service s’est déroulée ce mercredi 3 juin 2026, au Building administratif Président Mamadou Dia.

Cette passation intervient dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo.

Boubacar Camara, qui occupait jusqu’alors ce poste stratégique, a été nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il succède ainsi au professeur Daouda Ngom à la tête de ce département ministériel.

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