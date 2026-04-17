100 ans de Wade : le Président Faye reçoit une délégation du PDS

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Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, vendredi, une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS), en perspective de la célébration du centenaire du fondateur et secrétaire général de cette formation politique, l’ancien président Abdoulaye Wade, au pouvoir de 2000 à 2012.

“Cette audience s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration du centenaire du troisième Président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade”, indique la présidence sénégalaise sur sa page Facebook.

La délégation du PDS, conduite par Aissatou Diallo, était venue transmettre au chef de l’Etat un message du Président Abdoulaye Wade, précise la source.

“Dans une atmosphère empreinte de considération et de respect”, Bassirou Diomaye Faye a exprimé “l’affection particulière” qu’il porte au troisième président du Sénégal, ajoute la présidence sénégalaise.

Il a salué en lui “une figure politique majeure en Afrique et dans le monde”, rappelant que “son parcours et son action ont contribué à forger l’image et le prestige du Sénégal, aujourd’hui reconnu et respecté sur la scène internationale”.

Le chef de l’État a souligné également les “nombreuses réalisations” de Me Abdoulaye Wade, ajoutant qu’il a “su ouvrir aux Sénégalais un horizon des possibles élargi, nourrissant une ambition collective et une confiance renouvelée en l’avenir”.

La publication souligne que cet échange entre le président Faye et les émissaires de Maître Wade a été marqué par “la reconnaissance d’un héritage politique et historique qui continue d’inspirer la Nation”.

Dans une lettre en date du 10 avril dernier, adressée à Maitre Wade, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et Tourisme, Amadou Ba, avait sollicité une rencontre avec l’entourage et les instances du PDS, “afin d’examiner, ensemble, les modalités d’une célébration populaire et nationale digne de ce moment historique”.