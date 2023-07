10e anniversaire du Centre des hautes études de défense et sécurité: Le CHEDS invite au débat sur les problèmes et défis à l’effectivité de la sécurité collective et efficient en Afrique de l’Ouest

En marge de la célébration de ces 10 ans d’existence, le Centre des hautes études de défense et sécurité, tient un colloque international depuis hier, avec plus 150 participations dont 30 venant de l’extérieur. Dans l’objectif de proposer des solutions menant à la souveraineté dans l’espace CEDEAO, cette rencontre est un tournant invitant à l’introspection pour évaluer les forces et les faiblesses des actions et des programmes menés jusque-là.

Sous la présidence de Me Sidiki Kaba ministre des forces armées du senegal, ce colloque international commémorant les dix ans d’existence du Centre des hautes études de défense et sécurité (CHEDS), porte sur le thème « Enjeux et défis pour une sécurité collective effective en Afrique de l’Ouest : quelles solutions ? ». C’est à ce propos que le général de Brigade Jean Diémé, directeur général du CHEDS soutient que « face aux turbulences polymorphes qui fragilisent nos Etats, il nous a semblé opportun de convier des ressortissants de cette partie occidentale de notre continent, ainsi que des représentants des partenaires institutionnels du CHEDS, à réfléchir sur le devenir de notre espace sous régional, plus précisément sur les tenants et les aboutissants de la sécurité collective en Afrique de l’Ouest ».

Au vu de la situation sécuritaire actuelle préoccupante dans notre sous-région, le ministre des forces armées Me Me Sidiki Kaba pour sa part estime que, « aucun Etat pris isolément ne peut faire face aux défis sécuritaires émergents ». Donc ce colloque sera donc l’occasion de porter la réflexion sur le rôle et les capacités de la CEDEAO comme pilier majeur de la sécurité collective en Afrique de l’Ouest » dit-il.

La conférence inaugurale étant délivrée par le Professeur Souleymane Bachir DIAGNE, le colloque de cette année réunit ainsi 200 participants, dont une vingtaine d’invités venus de l’extérieur. Il s’agit d’universitaires, de membres des FDS, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, de femmes, des autorités traditionnelles, des dignitaires religieux, et des partenaires institutionnels du CHEDS. Les échanges portants sur plusieurs thématiques l’objectif est de tendre vers une sécurité effective, conçue comme un système inclusif de coopération entre les Etats et les partenaires.

Un système qui adhère à l’Etat de droit et à la démocratie. a indiqué le ministre des forces armées et d’ajouter que, « les réflexions devraient permettre d’apporter des solutions efficientes, intégrées et innovantes pour améliorer la sécurité collective en Afrique de l’Ouest afin de construire la résilience et conforter la coopération sous-régionale », Sidiki Kaba.

Rosita Mendy