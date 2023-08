129éme édition du Magal de TOUBA: Antoine Diome apporte un ‘’Adiya’’ particulier aux mourides

Donner aux populations de Touba pour la première fois 20 camions citernes en présentiel avec une capacité de multiplication en cas de rotation et en cas de besoin, a été le cadeau précieux venant du Président de la République que le ministre de l’intérieur a apporté hier lors de la réunion d’évaluation en prélude du Magal. Le ministre de l’intérieur a évalué avec satisfaction à hauteur de 92% les engagements de l’Etat réalisés.

A la tête d’une forte délégation, Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé une réunion d’évaluation des réalisation du gouvernement à Touba, en prélude au Magal. En présence de Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké porte-parole du khalife et président du Comité d’organisation. A l’entame de son propos, le ministre de l’intérieur dévoile l’objet de sa visite : « (…) Pour l’ensemble de ces services et des engagements qu’ils ont pris, il fallait évaluer, c’est l’objet de la réunion de ce matin en rapport avec le Comité ’organisation. Mais une grande satisfaction a été notée parce que 92% de ces engagements ont pu être réalisés alors qu’on est à peu près 6 jours du Magal », rassure-t-il.

Et d’ajouter : « Pour les 8% restants, j’ai donné instruction au Gouverneur de Diourbel à l’effet d’en assurer un suivi quotidien et permanent pour rendre compte des contraintes rencontrées afin que nous tous nous puissions les lever ensemble ». Si l’on s’en tient au ministre de l’intérieur, l’ensemble de ces services de l’Etat a reçu instruction d’œuvrer à la parfaite réussite du Magal, c’est pour cette raison que lors des réunions précédentes respectivement tenues les 6 et 22 juin, le 12 juillet et enfin le 8 août 2023 au ministère de l’intérieur, des engagements ont été pris, ils ont été pris à l’égard du Comité d’organisation sous la présidence de Cheikh Bass Abdou khadre Mbacké. Ces engagements concernent notamment les domaines de l’eau, de l’assainissement, de l’énergie, de la santé, de l’approvisionnement du marché pour les produits nécessaires à la bonne organisation du Magal, mais également et de façon plus générale des questions touchant à l’eau, à l’alimentation en eau potable, mais également à l’évacuation des eaux pluviales parce que nous sommes dans un contexte de Magal.

En outre, Antoine Félix Diome se dit satisfait pour l’édition de cette année et espère qu’elle sera de même facture ou en tous cas, organisée de la même manière que les années précédentes. « Nous sommes rassurés autant par les engagements réalisés et faits du côté de l’Etat, autant aussi nous le sommes du côté du Comité d’organisation, parce que c’est un Comité d’organisation composée de personnes engagées mais expérimentées, qui ont eu à affronter par le passé beaucoup de difficultés et comme on dit l’expérience n’est rien d’autre que la somme des erreurs donc chaque erreur peut être capitalisée pour en définitive être transformée en une belle opportunité de réaliser mieux et plus par rapport à ce qu’on a fait l’année précédente », se réjouit le ministre de l’intérieur.

Sur un autre registre et sous le bénéfice de toutes les analyses et des observations, le ministre de l’intérieur a aussi transmis les salutations et remerciements du président de la République à Serigne Mountakha Mbacké. Sur ce, le Comité d’organisation a été félicité par le ministre qui dira que « les instructions qui ont été données vont être suivies et exécutées à la lettre jusqu’à ce que nous arrivions au jour du Magal et même au-delà ». Ainsi, la particularité de cette année est que, selon toujours Antoine Diome, « un cadeau précieux » (‘’Adiya’’) venant du Chef de l’Etat a consisté à doter pour la première fois dans leur mise en service 20 camions citernes d’une capacité chacun de 30.000 litres dont le total fait 600.000 litres en présentiel avec une capacité de multiplication en cas de rotation et en cas de besoin.

Du point de vue des forces de défense et de sécurité leur attention a été particulièrement attelée sur la fluidité de la circulation : « Serigne Bass l’a dit tantôt, mais dans un contexte où tous les pèlerins ou en tous cas supposés l’être, ne viennent pas avec la même intention ou le même objectif, il sera de rigueur que de redoubler de vigilance par rapport à tout ce qui peut être actes dommageables », ordonne le ministre à l’endroit des FDS.

Mamadou Sow