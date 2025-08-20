147 migrants interceptées au large de Sangomar

Partager Facebook

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l’arrestation de sept (7) personnes impliquées dans une tentative d’émigration irrégulière par voie maritime.

Cette opération a été menée à la suite de l’interception, par la Marine nationale sénégalaise, d’une pirogue de fortune au large de Sangomar, à environ 50 nautiques des côtes gambiennes, dans la zone frontalière sénégambienne.

À bord de l’embarcation, « 147 migrants ont été recensés, révélant l’ampleur et la persistance du phénomène dans la sous-région. Selon les décomptes officiels, il s’agissait de 83 Sénégalais, 29 Gambiens, 23 Guinéens, 9 Maliens, 2 Ghanéens et 1 Ivoirien. Parmi eux, 125 hommes, 20 femmes et 12 mineurs dont deux filles, illustrant la vulnérabilité de certains passagers face à ce périple périlleux. »

Les enquêtes de la DNLT ont révélé l’existence d’un réseau structuré de trafic de migrants. Les témoignages recueillis auprès des personnes interceptées ont permis d’identifier deux (2) individus comme étant les principaux organisateurs. Ces derniers faisaient payer aux candidats des sommes allant de 300 000 F CFA à 600 000 F CFA par personne.

Au terme des interrogatoires, les enquêteurs ont distingué sept (7) individus parmi les passagers, qui se sont avérés être des membres de l’équipage chargés de piloter et de gérer la traversée. Présentés d’abord comme de simples migrants, ils ont été identifiés comme des acteurs majeurs dans l’organisation du voyage clandestin.

Ils ont été placés en détention.