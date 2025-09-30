150 pièces de poulets avariés saisis

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce sont les autorités au niveau local qui donnent l’information. A Kaffrine, les autorités sanitaires et vétérinaires ont saisi 150 pièces de poulets entiers et de cuisses importés impropres à la consommation. L’opération a été menée par le service départemental de l’élevage et des productions animales de Birkilane, en collaboration avec la sous brigade d’hygiène de Kaffrine. Cette saisie, selon les autorités, fait suite à l’application de l’arrêté du 14 novembre 2005, interdisant l’importation de produits avicoles et de matériels avicoles usagés. L’objectif aussi, est de préserver la santé publique.