16 migrants arrêtés à joal

(16) individus dont 4 trafiquants et 12 candidats à l’émigration clandestine (un Gambien, un Mauritanien et 10 Sénégalais) ont été arrêtés à Joal, au sud-est de Dakar. Les mis en cause se sont donnés rendez-vous au niveau de cette commune située à l’extrémité de la petite-Côte pour se rendre en Espagne.

Sur place, les quatre trafiquants qui ont reçu, de la part des chaque candidat, une enveloppe qui varie entre 300.000 et 400.000 F Cfa, dessinent le trajet du voyage qui aura comme itinéraire à bord de leur pirogue : Gambie-Mbour-Mauritanie puis Espagne.

Selon L’Observateur, ils ont voulu profiter du Magal de Touba, célébré dimanche dernier, pour prendre départ pensant être à l’abri des indiscrétions et autres soupçons des populations, mais surtout des forces de l’ordre.

Mais, leur Subterfuge a été bien filé aux pandores de la Brigade de recherche de Saly qui ont mis en place un impressionnant dispositif sécuritaire sur la plage en question. Surpris en pleine action, les 16 candidats ont été arrêtés et conduits dans les locaux de la gendarmerie.

Ils ont été déférés mardi, au parquet de Mbour au terme de leur garde-à-vue.