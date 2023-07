1er Forum INVEST IN SENEGAL: La paix et la sécurité pour attirer les investisseurs

Le 1er forum sur l’investissement au Sénégal s’est ouvert hier au Sénégal. Autant d’investisseurs qui ont foulé le pays de la Téranga. Occasion saisi par Macky Sall le Président de la République pour juste inviter les partenaires à avoir confiance aux pays africains.

Explorer les opportunités d’affaires qu’offre le pays de la Teranga à travers le Forum Invest in Sénégal explique la présence de 3 500 délégués de 75 pays étaient représentés à l’ouverture du Forum Invest In Sénégal qui se tient du 6 au 8 juillet à Diamniadio. Dans son allocution, le président sénégalais, est revenu brièvement sur le contexte économique du Sénégal en croissance de 6% depuis 2014. Mais insiste sur la paix et la stabilité dans nos pays. Ce sont autant d’opportunités pour les investisseurs du monde entier qui représentent des domaines aussi divers que l’énergie, l’agriculture, les hydrocarbures, l’eau, les nouvelles technologies, les transports, la santé, le tourisme, mais aussi le traitement des déchets. Avec la Cote d’ivoire comme invitée d’honneur, le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, représentant le président Alassane Ouattara, a salué cette marque d’estime à l’égard de son pays. « A travers ce forum, le Sénégal montre qu’il demeure un marché attractif pour tous les entrepreneurs et une porte d’entrée vers les autres marchés de la sous-région.

La tenue de ce forum qui traite de la problématique de l’investissement au Sénégal est la traduction du succès des politiques mises en œuvre par le gouvernement du président Macky Sall. Prenant la parole, le Chef de l’état Macky Sall laissé entendre que ce forum se tient dans un contexte particulier et marqué par les effets de la Covid 19 et les conséquences d’une guerre qui aggrave l’état de nos économies faibles. « Face à ces défis il faut être résilient et combattif. Nous l’avons noté dans le PAP2A lancé en septembre 2020 pour la relance post Covid 19 et enfin d’’exécution et avec le lancement du PAP3 pour la période 2024-2028. Des instruments de mise en œuvre du Pse qui offrent un cadre de partenariat avec le secteur prévu en matière d’investissement », a-t-il dit.

Les hydrocarbures : « ne pas s’en servir comme une économie de rente »

Avec la conjoncture mondiale le taux de croissance est de 6% depuis le lancement du Pse en 2014. Mais avec les perspectives d’exploitation de nos ressources pétrolière, les projections vont au-delà de 8% selon Macky Sall. « Les hydrocarbures ne doivent servir au Sénégal comme une économie de rente. Mais plutôt comme leviers qui doit soutenir et tirer vers le haut les autres secteurs économiques aussi rendre plus attractifs l’économie diversifiée. Avec les revenir des ressources se ce sont des ressources non renouvelable et donc il faut en faire une gestion transparente, pour les générations actuelles et futures mais nous préparer à l’ère poste pétrole et post gaz », a mis en garde Macky Sall qui invite à un investissement dont les énergies renouvelables.

A l’horizon 2030, le Sénégal envisage d’en toucher un taux de 40% avec un investissement de 2,5 milliards. Selon Macky, il faut renforcer autant de secteur dont la santé, le tourisme, l’éducation, les Tic etc. A l’en croire, le premier investissement c’est la paix et la sécurité pour attirer les investisseurs. « Ce sont des maillons essentiels et des préalables sans lesquels il ne peut avoir d’investissements durables et partout dans le monde. Des piliers d’un environnement attractifs des affaires et ouvre les portes du e-commerce. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de veiller au maintien de ces fondamentaux et nous le ferons au Sénégal », indique Macky.

Il s’agit aussi de maintenir un standard qui tend vers les standards internationaux et de mettre en avant nos atouts et nos fragilités en les identifiants et les améliorer. Il faut dénouer les goulots d’étranglements pour les investisseurs pour être crédibles et atteindre nos objectifs et de promouvoir nos biens. »

S’inscrire dans une logique de performance

La performance reste un atout selon Macky Sall qui reste bien décidé en à faire un cheval de bataille. Il s’agit d’être à l’écoute du secteur privé et de miser sur les meilleurs pratiques au plan international et évoluer dans un environnement de libre concurrence. « Plus de monopole absolu malgré les efforts d’être attractif aussi. Les règles sont égales pour tout le monde. Le Sénégal fait des efforts mais il en faut davantage aussi car Time is money. Il faut offrir une palette qui vise à rendre plus accessible les formalités administratives », a invité le Chef de l’Etat. Il faut de la digitalisation des procédures administratives, l’harmonisation et l’assainissement de l’environnement fiscal, le code des douanes, des impôts