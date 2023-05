1er Mai: Le message de Macky Sall à l’occasion de la fête du travail

Le président Macky Sall a adressé un message de félicitations à l’ensemble des travailleurs du pays à l’occasion de la fête international du travail. Il a aussi salué « le dévouement et l’engagement de chacune et de chacun, malgré un contexte mondial».

Comme de coutume, la fête du travail est célébrée ce 1er. Avant d’accueillir les corps intermédiaires pour un dialogue social, le Président Macky Sall a formulé des vœux pour les travailleurs.

« En cette journée, marquant la célébration de la fête internationale du travail, j’adresse mes chaleureuses félicitations à l’ensemble des travailleurs de notre pays et leur souhaite une bonne fête. Je salue le dévouement et l’engagement de chacune et de chacun, malgré un contexte mondial particulièrement difficile. Ensemble pour un Sénégal prospère, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous», a twitté le président Sall.

Aujourd’hui, les centrales syndicales ont remis leurs cahiers de doléances au chef de l’Etat, Macky Sall. Déjà, l’Etat s’active pour une bonne organisation. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Ins-titutions, Samba Sy, a fait une communication sur l’édition 2023 des préparatifs de la fête du travail lors du Conseil des ministres d’avant-hier, mercredi. Pour ne pas arriver les mains vides devant le Président, Cheikh Diop, Elimane Diouf, El Hadj Malick Youm, entre autres responsables de centrales syndicales, ont aussi déjà fait un travail en amont pour lister les doléances des travailleurs.

Pour le secteur public, les syndicalistes sont en train de voir comment faire pour que les secteurs qui n’ont pas été touchés ou qui ont été faiblement affectés par les augmentations faites par l’Etat puissent à défaut d’une harmonisation, avoir une amélioration considérable de leur niveau de traitement par rapport aux autres corps.