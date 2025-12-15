Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1765830280082

1ère édition du prix national des droits de l’homme : Ousmane Sonko honoré par la CNDH

15 décembre 2025 Actualité

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu un prix d’honneur de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), ce lundi 15 décembre 2025, en reconnaissance de ses actions positives en faveur des droits de l’Homme.

Cette distinction lui a été remise à la Primature par la présidente de la CNDH, Pr Amsatou Sow Sidibé, dans le cadre de la première édition du prix national des droits de l’Homme.

L’événement vise à encourager le gouvernement et à promouvoir la culture des droits de l’Homme au Sénégal. La CNDH a également attribué d’autres catégories de distinction, dont le prix de la résilience à Pape Natango Mbaye, pour son courage face à l’adversité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


 

Tags

Vérifier aussi

1765815975949

Réduction annoncée des prix du transport : FRAPP Pikine dénonce des « paroles sans actes de l’AFTU »

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP)  de la section Pikine a …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved