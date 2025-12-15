1ère édition du prix national des droits de l’homme : Ousmane Sonko honoré par la CNDH

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu un prix d’honneur de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), ce lundi 15 décembre 2025, en reconnaissance de ses actions positives en faveur des droits de l’Homme.

Cette distinction lui a été remise à la Primature par la présidente de la CNDH, Pr Amsatou Sow Sidibé, dans le cadre de la première édition du prix national des droits de l’Homme.

L’événement vise à encourager le gouvernement et à promouvoir la culture des droits de l’Homme au Sénégal. La CNDH a également attribué d’autres catégories de distinction, dont le prix de la résilience à Pape Natango Mbaye, pour son courage face à l’adversité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP