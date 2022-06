1ére édition « FILID » : Faire de Dakar une destination littéraire

La première Édition du festival international de littérature de Dakar « FILID » qui se tient du 29 juin au 2 juillet a été lancée hier. Ce rendez-vous des auteurs francophones verra la participation de grandes figures littéraires à l’image de Cheikh Hamidou Kane et d’Annette Mbaye d’Erneville dont les deux prix de ce festival portent les noms.

Des écrivains, critiques, éditeurs, hommes et femmes de culture, étudiants, journalistes…viendront de la sous région et d’Europe pour prendre part à l’évènement dont les échanges porteront sur le thème « Littérature et conflits ». Né de réflexions longuement muries et d’appels d’écrivains nationaux et internationaux pour faire de Dakar une destination littéraire parmi tant d’autres, le Festival International de Littérature de Dakar – FILID se veut être un carrefour culturel qui ouvre ses portes et offre des espaces appropriés pour faciliter le brassage et le transfert des valeurs fondamentales de la création. Il sera un lieu d’échanges et de promotion pour établir des ponts entre les écrivains du monde sur ce thème « Littérature et Conflits ». « Nous savons que les écrivains ont le don de se projeter dans l’avenir donc pour pouvoir trouver des solutions », a fait savoir M Abdoulaye Fodé Ndione, directeur de ce festival, occasion de rendre un vibrant hommage aux grandes figures littéraires à l’image de Cheikh Hamidou Kane, et Annette Mbaye D’Erneville.

Près de 12 pays africains et européens issus du monde francophone seront à l’honneur. « Des écrivains nous viendront de la sous-région et d’Europe francophone qui, durant 4 jours, échangeront sur les voies et moyens de contribuer par leur réflexion à la bonne marche de la cité », conclura le directeur du FILID tout en remerciant leur partenaires, à savoir le ministère de la culture, la direction du livre, l’institut français…

Rosita Mendy