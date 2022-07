216 entreprises fermées,1.146 emplois perdus

Au Sénégal 216 établissements ont fermé au courant de l’année 2021, causant 1146 emplois perdus. L’annonce est du rapport annuel des statistiques du travail 2021, qui a fait le point sur la situation des déclarations d’établissement et d’emploi, la garantie des droits, le dialogue social et la gestion des relations professionnelles ; et la protection sociale.

Les établissements fermés sont plus notés dans les branches « Commerce de gros et de détails, réparations de véhicules automobiles et de motocycles » (32,87%), « Construction » (10,65%) et « Activités de fabrication » (10,65%).

Les Inspections régionales du travail et de la sécurité sociale (Irtss) les plus impactées sont celles de Dakar (25,93%), de Thiès (16,67%) et de Saint-Louis (13,89%).

En ce qui concerne les emplois perdus, ils sont essentiellement relevés dans le « Commerce de gros et de détails, réparations de véhicules automobiles et de motocycles » (23,65%), l’«Education» (12,57%) et les « Activités extractives » (12,30%).

Les ressorts des Itss qui ont enregistré davantage de pertes d’emplois sont ceux de Thiès (34,29%), Dakar (24,17%) et Saint-Louis (11,69%).

En fonction du statut juridique, le rapport renseigne plus de fermetures d’Entreprises individuelles 39,62%, de Sarl 16,23% et de Sas/Sasu (12,39%).