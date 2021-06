23 juin: Bocoum accuse le Pouvoir d’usurpation

Thierno Bocoum ne sera pas à la commémoration du 23 juin organisée par le M23. Le président du mouvement Agir a décliné l’invitation sur sa page Facebook. « Quand on est incapable de se prononcer clairement sur une éventuelle candidature pour un troisième mandat de Macky Sall, on doit éviter de porter le combat du M23 », a posté Thierno Bocoum publiant l’invitation du M23. « La mémoire des jeunes tués doit être préservée d’une telle souillure. Je ne suis pas de ce M23-là. Halte à l’usurpation !, » a-t-il motivé. Non sans accuser les tenants du Pouvoir d’usurpation.

