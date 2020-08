3 milliards à la Culture: Chaque artiste a 127.148 Fcfa

Les artistes ont, par lettre ouverte, saisi le chef de l’Etat pour lui faire part des conditions précaires dans lesquelles ils sont plongés depuis l’apparition de la maladie au Sénégal. Ces artistes et auxiliaires, regroupés au sein d’une coalition, disent ne plus savoir à quel saint se vouer et n’ont d’autre alternative que de se tourner vers le chef de l’Etat. « Sur les 3 milliards alloués à la culture, 50 % de cette somme était destinée à 11 816 artistes et auxiliaires de notre sous-secteur, représentant un appui moyen de 127 148 FCFA par personne après 4 mois d’inactivité ; soit l’équivalent d’un cachet moyen de 1059 FCFA par jour et par travailleur du spectacle vivant », ont expliqué les artistes dans un communiqué. A les en croire, pendant que le chef de l’Etat s’apprête à proposer un texte de loi sur le statut de l’artiste, leur calvaire est prolongé de 3 mois, portant ainsi à 8 mois l’arrêt de leurs activités professionnelles, sans concertation et considération avec eux. « Nous sommes perçus, à travers la communication gouvernementale, comme les responsables des malheurs qui frappent le Sénégal au point d’en être stigmatisés », dénoncent les artistes.