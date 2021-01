30.000 artisans se partagent 5 milliards

Le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur, Dr Pape Amadou Ndiaye, a entamé hier la remise de l’appui force covid-19 en faveur des artisans du Sénégal. Le montant global de l’aide s’élève à 25 milliards. Mais pour la première phase, l’Etat a dégagé un budget de 5 milliards Cfa. Ainsi les 30 000 artisans sélectionnés pour cette première phase vont bénéficier chacun d’une aide de 150 000 F Cfa. Au total, selon le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur, ce sont 160 000 artisans qui vont se partager les 25 milliards alloués au secteur. Dr Pape Amadou Ndiaye a par ailleurs salué le travail accompli par les artisans dans la riposte contre la covid-19. Bien que fortement impactés par la pandémie, selon lui, les artisans ont participé de manière décisive à la lutte contre la covid-19 en confectionnant des masques et des kits de lavage de mains. Il a tenu à rappeler que l’artisan constitue 48% des emplois actifs. Avec son corolaire le secteur informel, il contribue à hauteur de 41,01% du Produit intérieur brut (PIB).