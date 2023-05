30 ans aprés : La famille de Me Sèye à un pilier de la Justice

En cette année 2023 marque la 30 eme anniversaire que Me Babacar Sèye a été assassiné sur la corniche. C’était un 15 mai dans l’année 1993. Cet assassinat demeure toujours un mystère même si plusieurs personnalités du Parti démocratique sénégalais ont été arrêtées comme Amadou Clédor Sène, Assane Diop et Pape Ibrahima Diakhaté qui vont porter la responsabilité de la mort de Me Sèye.

Le 30 septembre, ils sont condamnés à 20 ans et 18 ans de travaux forcés. Mais, ils seront libérés en janvier 2002 par grâce présidentielle. Et le 7 janvier 2005, la loi Ezzan fut votée par l’Assemblée nationale du Sénégal pour les amnistier. Clédor Sène, reconnu comme meurtrier, a réussi à obtenir un «blanchiment» social et médiatique. Comme si de rien n’était !

Pour la famille de l’ancien vice-président du Conseil constitutionnel, c’est comme si c’était hier. Me Khalilou Sèye, porte-parole de la famille, a pris la parole pour rendre hommage à ce «pilier de la Justice», tué dans l’exercice de ses fonctions. Le Quotidien reproduit in extenso cet hommage !

Aujourd’hui, le Sénégal commémore l’anniversaire du décès de Maître Ba­bacar Sèye, ancien vice-président du Conseil constitutionnel.