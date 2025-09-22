30e anniversaire de la conférence mondiale sur les femmes : Diomaye Faye plaide pour l’égalité des sexes

À la tribune des Nations Unies, le Président de la République a pris part à la réunion de haut niveau consacrée au 30ᵉ anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing+30).

Dans une déclaration forte, le Chef de l’État a réaffirmé l’engagement constant du Sénégal à faire avancer l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles.

Il a appelé la communauté internationale à un sursaut collectif, rappelant que :

* l’égalité est une exigence morale et universelle,

* aucune société ne peut se développer en laissant ses femmes et ses filles à l’écart,

* la lutte contre les violences et discriminations est un combat permanent qui engage États, citoyens et leaders.

À travers la Vision Sénégal 2050, le Président a souligné que les femmes et les jeunes sont placés au cœur du projet de société, comme piliers de la stabilité et moteurs de la prospérité durable.

« Préparons les générations futures à vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux ». a-t-il conclu.