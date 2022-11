31e Sommet ordinaire de la Ligue Arabe: Macky Sall a parlé au nom de l’Union Africaine

Le président en exercice de l’Union africaine a pris part au 31e sommet ordinaire de la Ligue Arabe où il a parlé au nom de l’Union Africaine à l’occasion de la date marquant le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne.

Le coup d’envoi des travaux de la 31e session ordinaire du sommet arabe a été donné mardi soir à Alger après l’arrivée des chefs d’Etat, représentants spéciaux des présidents et souverains arabes, ainsi que des invités d’honneur. Avant le début des travaux, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accueilli au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal, sur la côte ouest d’Ager, les dirigeants et chefs de délégations arabes participant à la 31e session du sommet arabe.

Cette session, qui se poursuivra durant deux jours, s’est fixée l’objectif de parvenir à un consensus sur plusieurs dossiers et défis auxquels est confrontée la nation arabe et ambitionne également d’impulser une nouvelle dynamique à l’action arabe commune.

Rappelons que le 30 octobre, les ministres arabes des Affaires étrangères ayant pris part à une réunion préparatoire avaient approuvé les principaux sujets de discussion du sommet.

A ce sujet, le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra avait affirmé que le président Tebboune soumettrait au sommet arabe plusieurs idées visant à réformer la Ligue arabe. Le sommet devrait, selon des experts, porter sur des décisions dans le domaine économique, notamment en matière de sécurité alimentaire. Sur le plan politique, la question palestinienne sera au cœur des discussions entre dirigeants arabes, selon des observateurs locaux.

Devant les représentants du monde arabe, le président en exercice de l’Union Africaine est revenu sur les relations afro-arabes qui doivent être davantage consolidées notamment sur la précieuse contribution de la Banque Islamique de Développement et de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique.

Selon le président Macky Sall, il est vrai qu’en matière de coopération économique, de commerce et d’investissement, l’Afrique peut et doit encore mieux faire surtout avec les leçons tirées de la pandémie COVID-19, l’impact de la guerre en Ukraine, de même que la création de la Zone de libre-échange continentale africaine devraient nous inciter à mieux coopérer dans des domaines clefs comme l’agriculture, les infrastructures, les mines, l’énergie, le numérique, la finance, ainsi que l’industrie pharmaceutique et médicale. A cet effet, il a lancé un appel pressant aux partenaires du monde arabe, y compris le secteur privé, afin de mieux poursuivre les efforts communs dans ce sens, en tirant avantage de nos complémentarités ».

Avant de conclure » Macky SaIl de dire’ ce projet tout aussi important que nous restions engagés ensemble dans la défense de nos valeurs partagées de culture et de civilisation contre certaines tendances qui veulent ériger des pratiques locales en normes civilisationnelles universelles. Vive l’amitié et la coopération afro arabes !