3500 préservatifs distribués et 40 IST décelées 

Les infections sexuellement transmissibles restent une préoccupation chez les adolescents et les jeunes. Au centre conseil Adolescents et des jeunes de Mbour, 40 IST ont été décelées. Selon le coordinateur Mbacké Diouf, ce centre continue à assurer sa mission de prévention, d’accompagnement psychosocial et de consultations en SRAJ durant tout le trimestre 2022 grâce à l’appui de l’UNFPA à travers le 8ème programme et le CNLS avec le nouveau modèle de financement FM-. « 4 personnes ont été testées positives du VIH », dit-il. Et de poursuivre : « La pandémie du COVID-19 qui se poursuit, influence négativement le dépistage du VIH et de la TB. Toutefois, l’articulation des activités IST/VIH-TB avec le COVID-19 a permis de reprendre le dépistage. » A l’en croire, malgré la réduction des moyens, le CCA de Mbour a pu sortir la tête de l’eau durant cette période 2022. Avec la poursuite des financements de l’UNFPA dans le cadre du 8ème programme, le CCA a aujourd’hui les capacités pour fournir des services appropriés de santé de la reproduction, de renforcement de capacité des adolescents et jeunes et de prévention du VIH SIDA. Le tout dans le cadre d’une approche et d’une gestion intégrée et multisectorielle », rassure-t-il. En ce sens, il indique que grâce à l’UNFPA et au Fonds Mondial, les indicateurs de cette année 2022 pourraient être satisfaisants au CCA de Mbour, eu égard à ce qui est enregistré déjà en termes de dépistage, à l’offre de service en SRAJ, de lutte contre la tuberculose chez les jeunes. « Pour maintenir le cap, il convient d’aider le CCA à réparer convenablement le véhicule pour les activités de terrain », renchérit-il.