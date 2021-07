3e vague Covid: L’Etat recommande le télé travail et Tabaski chez soi

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, sonne la mobilisation afin d’endiguer la 3e vague de Covid-19 accrue par la circulation du très contagieux variant Delta. La hausse des cas allant crescendo, depuis mai dernier, le Sénégal bat continuellement ses propres records de contaminations. De 402 en février dernier, celui-ci est passé à 477, vendredi dernier, puis à 733 hier mercredi, 14 juillet. La tendance toujours à la hausse, le bilan de ce jeudi, 15 juillet, est de 674 nouveaux cas. Pire, six nouvelles victimes ont hissé le bilan macabre à 1209 morts depuis mars 2020. Les jeunes, parmi les cas graves, ne sont plus épargnés par la maladie.

Au-delà du respect des gestes barrières, dont le port du masque et le lavage des mains, éviter les rassemblements est le maitre-mot. Dans ce sillage, chaque entreprise est invitée à instaurer le télétravail, afin de réduire la contamination.

En prélude de la célébration de la Tabaski, entre mardi, 20, et mercredi, 21 juillet, les Sénégalais sont invités à rester chez eux, et d’éviter les déplacements le jour de la fête.

Concernant la vaccination, la tutelle a annoncé, que d’ici fin juillet 2021, 500 000 nouvelles doses de vaccins sont réceptionnées, par le Sénégal.