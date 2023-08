3eme Conseil Présidentiel SENEGALO-GAMBIEN: Macky inaugure un bijou scolaire d’un coût de 540 millions CFA

Le séjour du Président Sall en terre gambienne s’est achevé hier avec l’inauguration de l’école sénégalaise de Banjul. Une infrastructure R+1 de dernière génération alimentée par l’énergie solaire a permis au Chef de l’Etat d’être élevé par son homologue au rang de Grand Commandeur de l’Ordre National de la Gambie.

Lors de la cérémonie de coupure du ruban, le Président gambien a décerné une distinction honorifique à Macky Sall : « la dignité de Grand Commandeur de l’Ordre National de la Gambie ». Les deux chefs d’Etat ont coprésidé le troisième Conseil présidentiel sénégalo-gambien à Banjul dans le cadre de la fraternité qui lie ces deux pays. Macky Sall avait une mission doublement stratégique : l’inauguration d’une école d’une part et la présidence d’une session de conseil présidentiel d’autre part.

La première s’est matérialisée avec cette nouvelle infrastructure « écologiquement durable », ‘’Tobacco road’’, l’école sénégalaise dont le mérite est rendu à Cheikh Oumar Anne, le ministre de l’éducation nationale. « C’est une infrastructure de dernière génération, Monsieur le ministre que vous venez de réaliser sur financement de l’Etat du Sénégal pour un coût de 540 millions de FCFA.

L’ouvrage, nous le voyons ici, est un bâtiment Principal R+1, comprenant quinze 15 salles dont trois (03) pour le préscolaire, un bloc administratif, une salle informatique, une loge gardien et deux blocs d’hygiène séparés pour filles et garçons », renseigne le Chef de l’Etat. « L’architecture de l’école a été conçue et réalisée pour s’adapter aux contraintes climatiques avec un excellent niveau d’aération, mais également c’est un bâtiment qui répond aux meilleures normes de sécurité et de sûreté », ajoute-t-il.

Saluant sa vocation d’intégration africaine du fait de 934 élèves de 17 nationalités qui le fréquentent, cet établissement réalisé à Banjul a aussi ému le président Sall qui dira que « cette nouvelle école est écologiquement durable parce qu’elle est alimentée par l’énergie solaire ».

Mamadou Sow