4 agents de la Senelec escroqués de 9,7 millions francs

L’arnaque sur l’acquisition de terrains est devenue monnaie courante. Ingénieur demeurant à Pikine, Aly Malick Sow a cédé des terrains du Domaine national à Penda Kane et ses trois collègues. C’est pourquoi ceux-ci n’ont pu disposer des documents administratifs afférents aux parcelles depuis 2018. Toutes leurs tentatives sont restées vaines. Sans argent, sans terrain, les quatre agents de la Senelec ont porté l’affaire devant Dame justice. Appréhendé, Aly Malick Sow a comparu hier, devant le tribunal de Dakar pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. Prenant la parole en premier, Penda Kane a informé avoir versé 3.775.000 francs au prévenu. Elle a ajouté avoir mis en relation ce dernier et les autres parties civiles. « Depuis 2018, nous ne parvenons pas à entrer en possession de nos terrains. Au niveau des impôts et domaines, on nous a dit que les terrains ne sont pas valables. Ils nous ont recommandé d’aller à la mairie de Sangalkam. On a tout fait pour avoir les contacts du maire. Finalement, on a été mis en rapport avec son adjoint. Malheureusement, on n’a pas pu le rencontrer. Entre-temps, mes collègues ont dit qu’ils souhaitent recouvrer leur argent », a relaté Mme Kane qui a reçu une avance de 2 millions de francs. Malick Sarr, Aminata Diop et Fatou Bintou Hann ont été grugés respectivement de 3 millions, 1 million et 2 millions francs. D’après la dernière nommée, les terrains se situent à Niakhirat. Le comparant leur avait promis les titres de propriété, après versement du montant de 2 millions de francs.

De son côté, Aly Malick Sow a dégagé en touche le faux. Il a reconnu toutefois avoir demandé à Penda Kane de le mettre en rapport avec des clients. « Le site est constitué de 20 parcelles de 150m2. Quand on a vu le receveur, il nous a dit que les terrains sont du Domaine national et qu’on doit se rapprocher de la mairie de Sangalkam », a déclaré le père de deux enfants.

Selon le représentant du Ministère public, le faux est établi. Car le prévenu a délivré des attestations signées par un receveur. « C’est le receveur du service des domaines de Rufisque qui leur a dit que le document n’est pas valable », a relevé le parquet. Pour la répression du prévenu, il s’est rapporté à la sagesse du tribunal. Le conseil de la défense a écarté le faux, avant de solliciter une application bienveillante de la loi. Relaxé du délit de faux, le prévenu a été condamné à six mois de prison avec sursis et à rembourser les parties civiles.