42 nouveaux greffiers ont prêté serment, ce mercredi

Le Centre de formation judiciaire en audience solennelle de la 3e Chambre civile de la Cour d’appel de Dakar, vient d’offrir 42 nouveaux greffiers.

Quarante-deux nouveaux greffiers de la promotion seront affectés dans différentes juridictions. Ils ont prêté serment hier. Cette tradition marque leur entrée officielle dans le corps des greffiers après deux années de formation au Centre de formation judiciaire. C’est un moment d’une rare solennité. Devant des autorités administratives, judiciaires, parents et amis, ces nouveaux greffiers sortis récemment du Centre de formation judiciaire (Cfj) ont prêté serment hier, devant la justice sénégalaise, leurs parents et proches. Il s’agit de résultats de deux longues années de formation et de stages que ces greffiers sortants comptent mettre au service de leur pays. Sachant qu’aucune procédure n’est garantie sans le greffier, ils seront armés du secret professionnel, pour garantir la bonne distribution de la justice.