South African President Cyril Ramaphosa speaks during former South African President FW de Klerk's state memorial service at the Groote Kerk church in Cape Town on December 12, 2021. (Photo by RODGER BOSCH / AFP)

Covid: Après son séjour à Dakar, Cyril Ramaphosa testé positif Le chef de l’État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 dimanche et placé en isolement, a annoncé la présidence. «Le président Cyril Ramaphosa reçoit un traitement pour des symptômes légers du Covid-19 après avoir été testé positif au virus aujourd’hui», a déclaré la présidence tard dans la soirée dans un communiqué, sans préciser s’il s’agissait du nouveau variant Omicron, détecté le mois dernier en Afrique du Sud. En isolement au Cap, dans le sud du pays, les responsabilités du chef d’État «ont été déléguées au vice-président David Mabuza pour la semaine à venir», a indiqué la présidence. «Le président a commencé à se sentir mal après avoir quitté plus tôt dans la journée la cérémonie officielle au Cap en hommage» à l’ancien président Frederik de Klerk mort en novembre, précise le communiqué. M. Ramaphosa a participé dans la matinée à l’hommage qui a rassemblé environ 200 personnes dans une église du Cap. Cyril Ramaphosa s’est récemment rendu en visite officielle dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest, dont Dakar, voyage pendant lequel il a subi des tests réguliers. À son retour en Afrique du Sud le 8 décembre, il avait été testé négatif. «Le président Ramaphosa veut que sa propre infection serve d’avertissement à tous les habitants du pays pour qu’ils se fassent vacciner et restent vigilants», selon le communiqué. Articles similaires Partager Facebook

