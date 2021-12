Anne salue la pacification dans les universités

La semaine dernière, certaines universités ont été secouées par des mouvements de grève des étudiants, avec comme origine l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB).

Le MESRI encourage les autorités académiques, les instances pédagogiques et les étudiants de l’UADB à persévérer dans la dynamique de recherche de consensus, seul gage d’une paix sociale.

En effet, malgré quelques malheureux soubresauts, la recherche de consensus, adossée à une large concertation et un maintien d’un dialogue ininterrompu inclusif entre le MESRI et tous les acteurs de la communauté universitaire (responsables académiques et pédagogiques, syndicats PER et PATS, étudiants), avait favorisé une stabilité qui a permis à notre système d’être résilient face à la pandémie.

C’est ainsi que le MESRI tient à saluer la médiation du Syndicat Autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) qui, encore une fois, s’est révélée décisive à l’UADB et a permis de rapprocher les positions relatives aux modalités d’organisation des examens et de pacification.

Le MESRI apprécie positivement et félicite les différents acteurs de l’UCAD (Recteur et son équipe et les étudiants) dont la rencontre, tenue le vendredi 17 décembre 2021, a permis de restaurer la sérénité et la reprise des cours et examens ; et la même tendance est notée dans tous les autres campus.

Le MESRI tient à rassurer la communauté nationale que ces efforts seront poursuivis et qu’une rencontre avec les autorités et les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) est prévue le lundi 20 décembre 2021 à Diamniadio.

Le ministre réitère sa détermination à ne ménager aucun effort pour la pacification pédagogique et sociale de nos établissements publics d’enseignement supérieur.

Fait à Dakar, le 19 Décembre 2021