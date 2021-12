Attaque contre Papa Samba Diop: Serigne Khassim tance Abdou Lahad Seck Sadaga

La sortie du député Abdou Lahad Seck Sadaga sur la 2stv contre Pape Samba Diop, Conseiller spécial et Chef de cabinet adjoint n’est pas du goût de Serigne Khassim Mbacké. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké y voit de la félonie et de l’hypocrisie. «Abdou Lahad Seck Sadaga fait du lobbying et ne parle que ses intérêts personnels. Lors du Magal dernier, il a fait du lobbying auprès du conseiller Papa Samba pour que ce dernier l’aide auprès du Président de la république. Il voulait faire passer son business auprès du chef de l’Etat mais Pape samba Diop a bloqué son projet. C’est pourquoi il passe son temps à le critiquer », a-t-il révélé. « Tout ce qui nuit à Macky, Pape Samba Diop ne peut pas l’accepter. Abdou Lahad Seck Sadaga a été ingrat envers Papa Samba Diop qui pourtant l’a beaucoup aidé », se désole-t-il. Selon Serigne Khassim Mbacké, Abdou Lahad Seck Sadaga ne mérite pas sa place à l’assemblée nationale, car il n’aide pas le Président encore moins les populations de Touba. « Il n’aide que sa famille », raille-t-il.

