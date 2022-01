Locales 2022: Bby va dépenser 3,5 milliards

La coalition Benno bokk yakaar ne lésine pas sur les moyens pour remporter les élections locales du 23 janvier 2022. Le Président Sall et ses alliés ont mobilisé la rondelette somme de plus 3,5 milliards pour une campagne électorale victorieuse. Cette enveloppe financière sera largement dépassée au regard de la part des sous-coalitions et individualités. Chacun des 557 comités électoraux communaux recevra 6 millions Fcfa. En plus, le patron de BBY a exigé la cotisation à tous.

Le patron de BBY a institué une cotisation mensuelle pour les responsables 1 000 000 Fcfa pour le président du parti, 500.000 Fcfa pour les présidents d’institutions, 200.000 Fcfa pour les ministres, DG, délégués généraux et équivalents. Les ministres conseillers, Pca, Pcs, membres des bureaux de l’Assemblée, du Hcct, du Cese et secrétaires généraux d’agences doivent cotiser 100.000 Fcfa. La somme de 50.000 Fcfa est fixée par les députés, hauts conseillers, conseillers économiques, sociaux et environnementaux, ambassadeurs itinérants, présidents départementaux…