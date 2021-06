Affaire Nianing: 5 membres du Frapp convoqués à la gendarmerie

La section de recherches va entendre les 5 membres du Frapp qui seraient agressés par des nervis du maire de Malicounda. C’est suite à la plainte déposée par Me Khoureychi Bâ contre le maire et autres pour attentats à la liberté commis par un officier public, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à la liberté d’aller et venir et d’expression.

Jeudi prochain, les 5 membres du FRAPP qui disent être agressés par les nervis du maire Maguette Sène et directeur du COUD sont convoqués à section de recherches de la gendarmerie. C’est suite à la plainte déposée par Me Khoureychi Ba contre, Maguette Sène, maire de Malicounda et directeur du COUD, Pape Idy Mbathie, Pape Alphonse Sarr, Lamine Niom et Cie. Ils sont reprochés d’attentats à la liberté commis par un officier public, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à la liberté d’aller et venir et d’expression. Dans un communiqué reçu par notre rédaction, le secrétariat exécutif national du FRAPP renseigne que si les 18 hectares en cause à Nianing se trouvent comme le disent les Eaux et forêts dans la zone des terroirs, le maire Maguette Sène a attribué illégalement ces 18 hectares à des étrangers d’une société dénommée Belge et Sénégalais Développement. Car la zone des terroirs est réservée exclusivement aux membres de la communauté. Si ces 18 hectares en cause sont dans la zone pionnière, ils ne sont pas du ressort de la collectivité locale de Malicounda mais de l’État.

Par ailleurs, s’interroge-t-il, depuis 2016 les 18 hectares n’ont pas été exploités. Pourquoi ces 18 hectares n’ont pas été désaffectés? En outre, comment ces 18 hectares sont passés de Belge et Sénégalais développement SARL à Dienya SARL, à Dienya SUARL à Skyalim Group? Pour le SEN du FRAPP, est en cours le modus operandi classique du banditisme foncier. C’est pourquoi le FRAPP demande un audit foncier dans la commune de Malicounda, la suspension du projet des 18 hectares, l’annulation pure et simple des délibérations municipales qui n’ont aucune valeur juridique et donc sont nulles et de nul effet, que tous les documents relatifs à ces 18 hectares soient rendus publics. Le communique indique également que le SEN du FRAPP exprime ses inquiétudes face à la spoliation foncière qui gangraine le département de Mbour notamment à Kignabour 2, à Guereo, à Ballabougou, à Ndingler et Djilakh, Nianing… A les croire, avec l’approche des élections locales, les maires cherchant un budget électoral sont prêts à tout pour dépecer le foncier. C’est la raison pour laquelle, ils interpellent le président Macky Sall devant ce carnage foncier qui touche le département de Mbour mais également tous les départements du Sénégal. Le FRAPP invite toutes les victimes de spoliations foncières du département de Mbour et d’ailleurs à l’unité pour faire face aux voyous fonciers et ensemble crier: sunu suuf sunu bakkan!

Cheikh Moussa SARR