519 nouveaux cas positifs, ce jeudi

Ce jeudi 06 janvier, sur 1862 tests effectués par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 519 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 27,87 %.

Il s’agit de 29 cas contacts, et de 490 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 349 dans la seule région de région Dakar (Départements Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye, et Keur Massar) et 141 cas dans les autres régions (Kaolack, Saint-Louis, Thiès, Diourbel, Kolda, Kédougou, Ziguinchor, Louga, Matam et Fatick)

Toutefois 163 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aussi 5 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures.

A ce jour, le Sénégal a enregistrés depuis le 02 mars 2020, 77 272 cas confirmés de Covid-19, dont 73 365 guéris, 1892 décès et donc 2014 patients qui sont actuellement sous traitement.

Le ministère de la Santé et de l’Action informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février dernier, 1 367 541 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid19.