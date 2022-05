Marième Soda Ndiaye rejoint Aar Sénégal

La plus jeune parlementaire de la 13ème législature rejoint la toute nouvelle coalition de l’opposition formée par Thierno Alassane Sall de La République des valeurs/ RÉEWUM NGOR, El Hadji Abdourahmane Diouf de Awalé, Thierno Bocoum du mouvement Alternance générationnelle pour l’intérêt de la République (AGIR), ou encore le juge Ibrahima Hamidou Dème de Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté (ETIC), et Cheikh Oumar Sy de PRET.

« La Coalition AAR Sénégal, résolument tournée vers l’union de toutes les forces vives et républicaines du pays, a l’honneur d’accueillir dans ses rangs la brillante et HONORABLE Députée Marieme Soda Ndiaye. Femme de valeurs, brave et républicaine dans l’âme, une valeur sûre dans l’échiquier politique sénégalais« , informe le porte-parole de ladite coalition, Thierno Bocoum.

Troisième sur la liste de « Osez l’avenir » à l’élection législative de 2017, Marième Soda Ndiaye a remplacé Me Aïssata Tall Sall, à l’Assemblée nationale, suite à la nomination de celle-ci comme ministre Envoyée spéciale du chef de l’État, Macky Sall. Ses relations avec Me Aïssata Tall Sall étaient heurtées après la décision de l’ancienne mairesse de Podor de rejoindre la mouvance présidentielle, à la veille de la présidentielle de 2019.