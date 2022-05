Wallu Sénégal: Wade tête de liste à 95 ans

L’ancien Chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade va diriger liste nationale de Wallu Sénégal pour les élections législatives du 31 juillet prochain. Selon ‘’Les Echos’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) sera secondé par Daba Diouf, la maire de Guinguinéo. Le journal ajoute que Lamine Thiam, directeur de campagne de Wallu et maire de Kébémer, annoncé tête de liste nationale, arrive en troisième position.

Le journal ajoute que Woré Sarr et Saliou Dieng sont quatrième et cinquième. Et que les alliés du PDS au sein de Wallu tels que Abdoul Mbaye (Act), Mamadou Lamine Diallo (Tekki), Pape Sarr (LD-Debout) et Boubacar Camara (PCS Jengu), devraient être relégués derrière ces pontes de la formation libérale.