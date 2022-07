Vers la libération de Cheikh Bara Dolly

Une bonne nouvelle pour Cheikh Abdou Bara Dolly écroué depuis le 10 juin dernier pour offense au chef de l’Etat, diffusion de fausses nouvelles et diffamation au préjudice du président de la République.

Le député fera face jeudi au Doyen des juges qui l’auditionner dans le fond jeudi prochain. A l’issue de son audition, il devrait bientôt pouvoir introduire une demande de liberté provisoire. Et il très fort probable que le parquet n’oppose pas son veto.

Cheikh Abdou Bara Dolly a été envoyé en prison pour avoir tenu, lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi tenue le 8 juin, des propos jugés indécents à l’endroit du Président Macky Sall. Le procureur de la République s’était saisi de l’affaire en demandant au juge d’inculper et placer sous mandat de dépôt le mis en cause.

Le Doyen des juges, chargé du dossier, avait suivi le réquisitoire du parquet.