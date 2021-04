6 ans au poste de coach : Aliou Cissé a convoqué 103 Lions en quête de l’idéal

Nommé sélectionneur du Sénégal depuis 2015, Aliou Cissé s’efforce à construire la meilleure équipe possible pour enfin décrocher le graal africain. Mais, après 6 ans et 103 joueurs convoqués, le coach national n’a pas encore fini de trouver la meilleure formule.

Le poste de gardien de but n’est plus le talon d’Achille de l’équipe nationale du Sénégal. Finie la période où on se lamentait de ne pas avoir assez de joueurs de qualités à ce poste. Depuis mars 2015 et son arrivée sur le banc des Lions, Aliou Cissé a eu à convoquer 15 gardiens de but. Abdoulaye Diallo, un des premiers binationaux enrôlés par Cissé, était le numéro 1. Il a ensuite perdu sa place au profit de Khadim Ndiaye, titulaire lors du Mondial 2018.

Les arrivées d’Edouard Mendy et d’Alfred Gomis ont redistribué les cartes. Mendy joue au plus haut niveau à Chelsea. Gomis est, quant à lui, titulaire à Rennes. Bingourou Kamara de Starsbourg a aussi rallié la Tanière. De Même que Sény Timothy Dieng des Queens Park Rangers qui a fêté sa première cape contre l’Eswatini (1-1). Bouna Coundoul, Papa Demba Camara, Lys Gomis, Seydou Sy, Clément Diop, Pape Seydou Ndiaye ont aussi été appelés. Le sélectionneur national a aussi tendu la main à des jeunes comme Boubacar Fall (20 ans) de Saint-Etienne et Dialy Kobaly Ndiaye (21 ans) de Reims.

La défense est le secteur où Aliou Cissé a le plus utilisé de joueurs. Des plus réguliers comme Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama… aux plus éphémères comme Issa Cissokho, Pape Amadou Touré, Armand Traoré, Modou Diagne…, Aliou Cissé est en quête perpétuelle de joueurs capables de bétonner l’arrière-garde des Lions. Kalidou Koulibaly de Naples et Youssouf Sabaly de Bordeaux font partie de ses meilleures recrues.

Pour pallier les difficultés au poste de latéral gauche où Aliou Ciss, Abdallah Ndour, Racine Coly, Armand Traoré, Boukhary Dramé, Adama Mbgue, Pape Amdou Touré… n’ont pas beaucoup convaincu, le coach du Sénégal a récemment fait appel à Fodé Ballo Touré de Monaco. Il a aussi déniché Abdou Diallo du Paris Saint-Germain, dont la polyvalence lui permet d’évoluer en axe central comme sur le côté gauche.

Le côté droit a aussi été en chantier avec Lamine Gassama, Moussa Wagué, Ibrahima Mbaye… en axe central, le solide duo formé par kalidou Koulibaly et kara Mbodj a éclaté. Pour trouver un autre associé au défenseur de Naples, les pistes Salif Sané, Cheikhou Kouyaté, Ousseynou Ba, Pape Abdou Cissé, Mouhamadou Naby Sarr oont été explorées. L’arrivée d’Abdou Diallo va exacerber la concurrence.

Secteur essentiel dans la construction de jeu, le milieu de terrain a fait des cheveux blancs à Aliou Cissé. Le duo Gana-Kouyaté, loin d’offrir toutes les garanties en termes de créativité, a dû être rangé aux oubliettes. Plusieurs autres profils comme Pape Alioune Ndiaye, Pape Kouly Diop, Younousse Sankharé, Mohamed Diamé, Stéphane Badji, Sidy Sarr, Assane Dioussé, Henri Saivet … ont été testés avec plus au moins de réussite. Les arrivées de Krépin Diatta, Elimane Franck Touré, et plus récemment de Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy, créent plus de technique et d jeu vers l’avant.

Après le milieu, l’attaque est le secteur où Aliou Cissé a sollicité le plus de joueurs. La génération de Sadio Mané, Keita Baldé, Ismaïla Sarr, Famara Diedhiou, Sada thioub a supplée celle des Demba Ba, Papiss Demba Cissé, Moussa Sow, Mame Biram Diouf. De jeunes Lions ambitieux comme Boulaye Dia, Habib Diallo essaient de faire leur trou. Mame Baba Thiam auteur de bonnes performances à Fenerbahce, et Mbaye Diagne relancé à West Brom, ont eu leur chance.

Appelés pour la première fois contre le Congo (0-0) et l’Eswatini (1-1), Mamadou Fall, Abdallah Sima ont beaucoup à prouver pour faire face à la rude concurrence qui s’est installée en attaque. D’autres comme Mbaye Niang, Moussa Konaté, baye Oumar Niasse, babacar Khouma, Opa Nguette… devront carburer fort en club pour revenir.