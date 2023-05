6eme Forum sur l’Economie Sociale et Solidaire: Macky Sall insiste sur la collaboration entre les élus des collectivités et l’Etat

Le chef de l’Etat a présidé ce jeudi, la cérémonie d’ouverture du forum sur l’économie sociale et solidaire. Dans son discours, le président Macky Sall a appelé les élus des collectivités territoriales à une collaboration avec l’Etat et ses démembrements car selon lui, sans l’Etat les ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire.

Après avoir salué et souhaité la bienvenue aux autorités et invités qui étaient présent à la cérémonie le chef de l’Etat a abordé la collaboration entre l’Etat et les élus locaux, le chef de l’Etat, Macky Sall, a insisté sur le dialogue politique entre gouvernements nationaux et locaux en se basant sur le thème du Forum : ‘’La transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires’’. “Ce dialogue me paraît indispensable, parce qu’à l’évidence, l’État ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire”, a-t-il déclaré. Il a ainsi souligné la nécessité d’instaurer et maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d’action au bénéfice des populations cibles.”

Tout en soulignant l’importance qu’il accorde à la collaboration entre l’État central et le pouvoir local, Macky Sall a rappelé avoir ‘’porté, il y a quelques années, avec Monsieur Khalifa Ababacar Sall, alors maire de Dakar, la promotion auprès de l’Union africaine de l’Organisation panafricaine des Cités et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA)’’. Et d’ajouter que c’est dans la même logique, il a aussi appuyé la requête de Mme Soham Wardini, à l’époque maire de la Ville de Dakar, pour accueillir chez nous cette 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire.

Avant de noter “avec intérêt”, s’adressant au maire de Dakar, Barthélémy Dias, “la priorité” que ce dernier a accordée “aux jeunes et aux femmes à travers le pré Forum qui leur a été dédié.” “C’est une excellente initiative”, a-t-il apprécié, soulignant que “dans tous les pays, certes à des degrés divers, les jeunes et les femmes restent parmi les couches sociales les plus vulnérables, notamment en matière d’autonomisation, d’accès à l’emploi et autres activités génératrices de revenus, de traitement salarial, et d’accès au crédit.” “C’est pourquoi, a-t-il relevé, s’agissant du Sénégal, j’ai mis en place en 2018 la Délégation à l’Entreprenariat des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) pour aider à leur insertion économique par l’octroi de prêts, y compris des nano crédits, à des conditions douces, mais également par l’encadrement et le conseil” dont “les autres instruments sont le Programme d’Urgence de Développement communautaire (PUDC), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), les Bourses de Sécurité familiale et la Couverture Maladie Universelle.”

Cependant le président Macky Sall a souligné que la résolution encourage notamment les institutions financières multilatérales, internationales et régionales, ainsi que les banques de développement, à participer aux efforts des Etats membres pour réaliser les Objectifs du développement durable, au moyen d’instruments et de mécanismes financiers, existants et nouveaux, adaptés à tous les stades du développement. ’Tout en se réjouissant particulièrement de ce texte va dans le sens du plaidoyer que j’ai constamment fait durant mon mandat à la tête de l’Union Africaine, pour la mise en œuvre de l’Initiative du G20 de suspension du service de la dette et la réallocation partielle des Droits de Tirages spéciaux des pays développés, sous forme de prêts concessionnels en faveur des pays en développement pour soutenir leurs efforts de résilience et de relance post COVID-19.

Alors que le monde continue, selon lui, de subir de plein fouet les conséquences cumulées de la pandémie et de l’invasion de l’Ukraine, j’invite votre Forum à attirer l’attention des pays et Institutions partenaires sur la situation particulière des pays en développement dont les économies, structurellement faibles, sont assurément les plus déstabilisées par la crise. D’où il prône alors l’économie solidaire qui doit également être appliquée à l’échelle internationale pour permettre aux Etats de disposer de ressources additionnelles en appui à leurs efforts internes. Ainsi pour faire face à des défis inédits, il faut des réponses innovantes et solidaires pour un monde plus juste et plus inclusif.

MADA NDIAYE