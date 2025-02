70 ANS de Protection de la Culture dans les situations d’Urgence:  Protection des Biens Culturels, Un Atelier Civilo-Militaire Innovant à Dakar

Partager Facebook

Du 28 au 30 janvier 2025, Dakar, la capitale du Sénégal, accueillera un atelier régional de formation civilo-militaire certifié sur la protection des biens culturels, conformément à la Convention de La Haye de 1954. Ce projet ambitieux réunira des personnels militaires et des professionnels du patrimoine de huit pays africains, afin de renforcer les capacités en matière de protection des biens culturels dans un contexte de conflits armés et de crises humanitaires.

La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été présidée par le Général d’Armée Aérien Birame Diop, ministre des Forces Armées du Sénégal. Dans son allocution, le Général Diop soulignera l’importance vitale de la protection des biens culturels: “ C’est un honneur pour moi de présider l’ouverture de l’atelier civil-militaire consacré à la protection des biens culturels, organisé en étroite collaboration avec l’UNESCO. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la convention de la Haye de 1954, et de ses deux protocoles 1954 et 1999, témoignent de notre engagement collectif à préserver notre patrimoine culturel et informel de l’humanité. Notre sous-région ouest africaine, demeure malheureusement confrontée à des conflits armés, qui, au-delà de leurs lourdes tribunes armées humaines, engendrent des dommages irréparables à notre patrimoine culturel. Ces biens, témoins vivants de notre histoire et de notre civilisation, sont bien souvent délibérément visés, dégradés, contaminés et détruits, privant ainsi les générations futures des héritages de notre pays.

Les exemples de ces atteintes au patrimoine ne manquent pas. En réunissant ici les acteurs clés de l’assaut au gaz du patrimoine, nous souhaitons non seulement échanger nos connaissances et nos expériences, mais aussi élaborer des stratégies concrètes pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés en la matière “ . Sa vision stratégique met en lumière le rôle des forces armées dans la sauvegarde du patrimoine culturel face aux menaces contemporaines. À ses côtés, Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, apportera une touche complémentaire à cet événement. Son discours s’articule autour de la nécessité d’engager les jeunes et les communautés dans la protection des biens culturels : “ La culture est un pilier fondamental de l’identité nationale et de la cohésion sociale “ .

La Convention de La Haye de 1954 est un cadre juridique essentiel pour la protection des biens culturels en temps de guerre. Ce texte, ratifié par de nombreux pays, vise à éviter la destruction et le pillage des sites culturels, qui sont souvent ciblés lors des conflits. Cependant, la mise en œuvre de cette convention pose des défis importants, notamment en Afrique, où des conflits armés persistent. Cet atelier est crucial car il vise à sensibiliser et à former les participants sur les mécanismes de protection des biens culturels. Les conflits récents en Afrique, notamment en Libye, en Syrie et au Mali, ont mis en évidence la vulnérabilité des sites historiques et des objets d’art, et la nécessité d’une approche intégrée entre les acteurs civils et militaires.

L’atelier se fixe plusieurs objectifs clés : Offrir une formation pratique sur les meilleures pratiques et les outils disponibles pour la protection des biens culturels en situation de crise ; Encourager le dialogue entre les forces armées et les professionnels du patrimoine afin de développer des stratégies communes de protection ; Mettre en avant le rôle des biens culturels dans la construction de l’identité nationale et la résilience communautaire et Créer un réseau d’experts et de praticiens qui pourra collaborer à l’avenir sur des projets de protection du patrimoine.

Cet atelier représente un pas significatif vers la protection des biens culturels en Afrique. En réunissant des acteurs civils et militaires, il favorise une approche collaborative essentielle dans un contexte où la culture est souvent en danger. À travers cet engagement, les pays participants montrent leur détermination à préserver leur héritage culturel pour les générations futures, tout en renforçant la paix et la sécurité dans la région.

Fatou Ba