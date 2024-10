7e édition AFRITECH 4.0 : L’intégralité du discours du Président du MEDS

Partager Facebook

Monsieur le Ministre de la Formation Professionnelle, Porte-Parole du Gouvernement,

Madame la Directrice de la Promotion de l’Economie numérique et du Partenariat du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique,

Monsieur le Président du Jury,

Son Excellence Madame l’Ambassadeur de Finlande à Dakar – Anu SAXEN

Honorables invités en vos qualités, titres et grades,

Mesdames, Messieurs Membres du Jury

Chers startupers, Chers experts, chers entrepreneurs,

Mesdames, Messieurs, chers invités,

Nous célébrons ensemble aujourd’hui la septième édition du Salon des Startups – AFRITECH, initié depuis 2018, afin de magnifier l’entrepreneuriat dans le digital, le numérique, en particulier des jeunes pousses et porteurs de projets innovants de startups.

La conviction très forte du Mouvement des Entreprises du Sénégal -MEDS est que la réussite de la politique d’émergence économique, sociale et culturelle de notre pays passe inexorablement par la transformation digitale. Le changement de paradigme et notre introduction dans la Nouvelle Economie mondiale, marquée par les quatre (4) fondamentaux – vitesse, connectivité, immatériel et innovation– nécessite une transformation structurelle de l’état d’esprit de notre jeunesse à travers la promotion, la formation et l’appropriation d’une culture de créativité, d’innovation et d’un esprit entrepreneurial dans la numérisation de toutes les niches de notre économie.

A travers la loi 2020-01 du 6 janvier 2020, relative à la création, la promotion de la startup au Sénégal, notre conviction de précurseur était déjà bien fondée deux -2- années avant cette loi. Nous préconisons l’intensification d’activités numérique innovantes dans tous les secteurs et surtout adaptées aux collectivités territoriales, aux départements et aux régions. Le maillage et la mise en place d’une économie intelligente et innovante, sera la colonne vertébrale pour atteindre les objectifs assignés au Projet, à la décentralisation et de la stratégie de la Souveraineté Numérique.

Monsieur le ministre,

Madame la Directrice,

Mesdames, messieurs, chers invités,

Plus de 300 millions de dollars ont été levés au Sénégal par des startups en pleine croissance et cette dynamique reste maintenue en 2024.

Un chiffre qui classe notre pays dans les trois premiers du continent, bien au-dessus de son poids par rapport à sa population ou à son PIB.

L’écosystème de financement au Sénégal sur les startups a connu une grande progression. Plusieurs dizaines de startups sénégalaises ont levé des dizaines de millions de dollars.

Plus de 50 investisseurs ont été actifs dans au moins une levée de fonds au Sénégal entre 2022 et 2023.

Monsieur le ministre,

L’Etat a le devoir de soutenir cette dynamique et renforcer notre compétitivité dans ce secteur stratégique. Nous sommes en train de bâtir la Nouvelle Economie de demain, l’Economie de la Connaissance et avons le devoir d’être très alertes dans les sciences cognitives et les technologies émergentes.

La Veille stratégique et technologique, l’audace, le sens du risque, l’intuition des opportunités et la confiance en soi inébranlable, sont des qualités fondamentales et incontournables à insuffler à notre jeunesse pour qu‘elle soit engagée, créative, productrice de connaissances et de compétences 4.0, marque de fabrique du MEDS et surtout, un levier pour une croissance économique forte et durable adossée au PROJET. Cette culture et les qualités qui lui sont associées peuvent sans doute relever de la qualité de notre éducation, de notre indépendance d’esprit, favorisant le rêve, la projection et l’innovation

Cependant le meilleur moyen de le soutenir est de faire en sorte que cette jeunesse se les approprie et s’engage dans cette voie passionnante, enrichissante et utile pour la société. La multiplication de LAB, des espaces de rencontres des jeunes porteurs de projets innovants et futuristes, de partage d’expériences, de promotion de success stories, de formation aux différentes compétences de l’entrepreneuriat, de mentoring, d’opportunité de financement de projets avec des bailleurs, de networking doit être la préoccupation de tous.

Il est alors aisé de comprendre le sens et le succès du Salon des Startups AFRITECH 4.0

Monsieur le Ministre,

Madame la Directrice,

Mesdames, messieurs, chers invités,

Le MEDS a bien saisi le sens de cette révolution du numérique depuis deux décennies. La jeunesse formée, encadrée, décomplexée, doit en être le moteur, le soldat de cette Nouvelle Economie qui s’est imposée au monde.

Comme vous le savez, les grandes batailles du développement reposent essentiellement sur la maitrise des technologies du digitale et du numérique dans ses multiples composantes comme l’intelligence artificielle, le Big Data, la cyber sécurité, la robotique, l’Internet des Objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 3D Design, la géomatique, etc. Ces nouveaux axes de connaissances constituent un immense gisement d’inventions et d’innovations, par conséquent, d’entreprises, sur lesquelles l’économie mondiale est en train de se métamorphoser. Ce sont des centaines de millions d’emplois, de nouveaux métiers, des investissements colossaux, qui sont les nouveaux enjeux : l’Economie de la Connaissance semble pour longtemps avoir pris le pas sur le matériel dans la production et le contenu des biens et des services.

Notre pays, le Sénégal, doit prendre toute sa part et toute sa place dans cette Nouvelle économie en construction, qu’on dénomme souvent Economie de la Connaissance, Economie du savoir. Il est alors aisé de comprendre pourquoi le Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS a mis en place depuis longtemps, le Cercle des Jeunes Entrepreneurs 4.0 et le FOGACIM (Fonds de Garantie du Cercle des Investisseurs du MEDS) pour accompagner et garantir le financement de jeunes pousses.

Aujourd’hui AFRITECH figure dans tous les agendas des jeunes acteurs de l’écosystème du numérique et du digital au Sénégal et dans la sous-région.

AFRITECH est en passe de devenir le plus important salon de l’Afrique de l’Ouest consacré à l’innovation technologique liée à l’internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la robotique, la réalité augmentée, l’impression 3D, l’intelligence artificielle entre autres innovations.

L’objectif d’AFRITECH dans les années à venir c’est d’accueillir près de 3000 startups et une centaine d’investisseurs.

Le MEDS à travers AFRITECH est engagé à réussir aux cotés de l’Etat et sa stratégie de Souveraineté Numérique.

Monsieur le Ministre,

Madame la Directrice,

Mesdames, messieurs,

L’entrepreneuriat est aujourd’hui, sous-tendu par la confiance en soi, le leadership, la résilience, la confiance retrouvée à son pays et au continent. Cette jeunesse hyper informée est sûre d’elle-même et elle inscrit son projet de développement personnel 4.0 dans les Grands Projets de Construction du Sénégal et continentaux, dont nous souhaitons contribuer avec Patriotisme. Cette septième édition du Salon AFRITECH y apporte concrètement depuis 7 ans, sa large contribution.

Monsieur le Ministre,

Mesdames, messieurs, chers invités,

C’est l’occasion pour moi de remercier infiniment et de rendre un hommage appuyé à notre frère le ministre Moustapha SARRE qui a bien voulu honorer de sa présence la cérémonie officielle d’ouverture, pour sa disponibilité, son pragmatisme et son esprit patriotique.

Mention spéciale pour notre amie, Son Excellence Madame Anu SAXEN Ambassadeur de Finlande à Dakar qui aujourd’hui nous a facilité le partenariat avec SLUSH qui est l’un des plus grands salons dédiés aux startups en Europe, organisé à Helsinki en Finlande.

Excellence Madame l’Ambassadeur le MEDS vous remercie !

Nous confondons dans ces remerciements madame la Directrice de la Promotion de l’Economie numérique et du Partenariat, le docteur et consultant international pape demba thiam et Madame Elvire Bondon Alumin HEC- Paris et consultante aupres du salon vivatech.

Ce Salon des Startups est aussi un magnifique espace pour célébrer et encourager les meilleurs startups, les meilleures jeunes pousses porteuses de projet et de faire éclore et épanouir cette formidable pépinière de startupers et de jeunes entrepreneurs que le Sénégal, avec impatience, attend de voir exploser au grand jour. C’est pourquoi ce Salon des Startups sera l’occasion de décerner trois (03) prix officiels et deux (02) prix d’encouragement accompagnés de soutien financier du Président du MEDS:

un Premier Prix: Prix du 4.O – le prix futuriste ;

– ; Deuxième Prix : Prix de l’Innovation digitale – le prix de la créativité et de la technologie ;

– le prix de la créativité et de la technologie ; Troisième Prix : Prix Optima– le prix de la Révélation numérique.

Monsieur le ministre,

Madame la Directrice,

Mesdames, messieurs, chers invités

Chers participants,

Je remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. BAssirou Diomaye Diakhar FAYE qui a bien voulu accepté d’être le parrain de cette 7e édition du salon AFRITECH, pour son soutien et ses encouragements constants à toutes les activités conceptualisées par le MEDS.

Je remercie aussi le comité d’organisation pour un travail toujours bien fait et une mention spéciale au team leader du Groupe Promo Consulting – M. Moustapha DIOP.

Enfin, je salue et je remercie nos chers startupers et étudiants, pour qui ce Salon des Startups est dédié. Vous nous faites confiance et vous nous encouragez chaque année à faire mieux. Soyez assurés que nous ne ménagerons aucun effort, aucun moyen et aucune idée, pour que le Salon des Startups réponde objectivement à vos attentes, s’élargisse et fasse prospérer l’esprit entrepreneurial qui gît en vous.

Mesdames, messieurs,

Vive le Salon des Startups !

Vive AFRITECH 4.0 !

Vive le Sénégal de l’innovation, de l’émergence et qui se positionne au cœur de l’écosystème du numérique en Afrique et dans le monde !

Je vous remercie de votre écoute active et de votre très aimable attention 4.0 !