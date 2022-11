87% malades du Sida sous traitement antirétroviral

Sida « 81% des Sénégalais infectés par le VIH connaissent leur statut, 87% d’entre eux sont sous traitement antirétroviral, et 81% ont obtenu une charge virale indétectable ». Ces chiffres ont été données par la ministre de la Santé et de l’action sociale au lancement officiel de la 3 ème édition des Journées Scientifiques Sida au Sénégal, tenu ce mardi autour du thème « Le sida en contexte de Covid-19 et Maladies émergentes : Quelles stratégies pour réduire les inégalités ». « Des performances importantes qui méritent d’être saluées », a laissé entendre madame Marie Khémesse Ngom Ndiaye. Qui soutient que « Ces journées permettront d’échanger sur les voies et moyens de relever les défis majeurs qui se posent à nous et qui sont du reste bien identifiés… » Toutefois, « il existe d’énormes disparités, avec des enfants, des adolescents et d’autres populations parmi les plus vulnérables qui sont insuffisamment prises en compte», a indiqué la ministre de la Santé.

