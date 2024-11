92e Assemblée générale d’Interpol: Mohamed Dkhissi du Maroc prend la vice-présidence d’Interpol pour l’Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a été élu, jeudi vice-président d’Interpol pour l’Afrique, à l’issue des élections du comité exécutif lors de la 92e Assemblée générale d’Interpol, tenue à Glasgow, en Écosse, rapporte l’Agence marocaine de presse (MAP).

Aprés le vote des délégués de 96 pays membres, Mohamed Dkhissi , directeur de la police judiciaire qui était par ailleurs le candidat du Maroc a obtenu à la majorité selon le communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). ‘’Cette élection reflète une reconnaissance internationale du rôle du Maroc dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité tant au niveau régional qu’international, ainsi que de ses efforts pour promouvoir la coopération sécuritaire Sud-Sud’’, selon la DGSN.

Aprés élection, Mohamed Dkhissi a fait la promesse que durant son mandat, le Maroc promet de ‘’coordonner les efforts avec les bureaux centraux nationaux dans les pays africains et dans le reste des pays du monde afin de répondre avec célérité et efficience aux menaces terroristes liées aux ramifications régionales des organisations extrémistes’’. Par ailleurs, Valdecy Urquiza est le nouveau président de l’organisation internationale. Il succède ainsi au secrétaire général sortant, l’Allemand Jurgen Stock.

Rappelons que cette organisation crée en 1923, est une organisation internationale de police criminelle, dont l’objectif principal est de soutenir les capacités nationales et l’échange d’informations et d’expertises entre les services sécuritaires des 196 pays membres pour mieux prévenir et lutter contre les ramifications transnationales des différentes formes de crimes et de menaces sécuritaires. Le Maroc va accueillir la 93e Assemblée générale de l’organisation en 2025.