Abdoulaye Guissé (OMART): “Modou Bousso Lèye reste le meilleur ministre de la Culture…”

Invité de l’émission “L’essentiel” sur la Sentv, Abdoulaye Guissé a dit tout son amertume quant’à la gestion calamiteuse du ministère sénégalais de la Culture.A en croire le Président de l’Observatoire des Métiers de la Musique et des Arts (OMART),ceux qui se sont succédés à ce département ont tous montré leurs limites par qu’ils préfèrent agir sous le diktat de personnes qui se définissent comme les seules vraies stars du milieu (suivez son regard !).Pour lui, les acteurs (musiciens, acteurs culturels, écrivains,danseurs, comédiens,etc.) broient du noir et continuent de regretter vivement le Docteur Serigne Modou Bousso Lèye (2009-2911):”Un ministre de la Culture doit être quelqu’un qui se fixe comme mission de transformer la vision,pour ne pas dire, la politique culturelle du Président de la République.Mais, malheureusement ceux qui se sont succédés à la tête de ce département ministériel, à part le Docteur Serigne Modou Bousso Lèye (Il a été le meilleur ministre de la Culture que le Sénégal ait jamais connu,très honnêtement !) n’y ont rien fait de grand.A part lui, nous n’avons eu que des ministres- marionnettes,de gens téléguidés par ceux qui se définissent comme des stars du milieu.Ils leur dictent leurs actes alors que leur véritable mission devrait être de traduire en actes la vision culturelle du Président de la République.Tel n’est pas le cas, aujourd’hui et, c’est ce qui est vraiment déplorable”, a lâché Abdoulaye Guissé, Président de l’OMART.