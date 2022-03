Ablaye Khouma (APR): »Sonko joue le guerrier mais, il sait qu’il est trop petit pour déstabiliser le pays

La sortie,hier, d’Ousmane Sonko fait réagir les partisans du Président Macky Sall. Ablaye Khouma, responsable politique APR à Kaolack, ne s’est pas fait attendre pour apporter une cinglante réplique au leader du Pastef. A l’en croire : »Que Ousmane Sonko sache que les sénégalais sont tous égaux devant la loi et que nul ne peut se faire justice soi-même. Voilà deux fondamentaux que le suspect qu’est Sonko doit retenir pour de bon face à cette accusation de viol dont l’accuse Adji Sarr. Sa sortie effectuée, hier, le déshonore au plus haut point. Il est un justiciable mais, loin d’être un intouchable. Alors, il doit attendre que le droit et tout le droit soit dit. Seule la justice peut l’accuser ou le disculper. Un accusé ne peut, en aucunement, façon être juge et partie »,s’est expliqué M.Khouma qui , d’enchaîner: » Sonko est un activiste de mauvais aloi qui pense que les citoyens sénégalais sont des demeurés sinon pourquoi il pense que c’est à cause de lui que les jeunes étaient sortis pour brûler au mois de Mars 2021? Je dois dire que c’était un concours de circonstances fâcheuses dues, notamment,aux restrictions imposées par la pandémie du Covid-19 qui avait été à l’origine de ce ras-le-bas. Qu’il se détrompe alors ! La preuve, pendant les mois qui ont suivi ces événements malheureux, il s’est ligué avec FRAPP/France Dégage pour une série de marches qui s’étaient révélées un pur échec. Aujourd’hui, nous sommes plus que déterminés à lui faire face », avertit le chef de file de la Coalition « Doomi » Kaolack.

