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Abus de confiance : Ndeya Beauty envoyée en prison pour 27 millions

28 avril 2026 Actualité

La commerçante Ndeye Fatou Diatta, alias Ndeya Beauty, a été placée sous mandat de dépôt par le procureur de la République du tribunal de Dakar. Elle est poursuivie pour abus de confiance portant sur la somme de 27 millions de FCFA. Selon les informations de Seneweb, 8 parties civiles ont été partiellement remboursées et 2 se sont désistées de leur action.

Ndeya Beauty a été arrêtée à la suite de plusieurs plaintes liées à une affaire de tontine détournée. Elle sera jugée, ce lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

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