Accès Universel à la Santé: Le leadership féminin participe à son amélioration

En marge de la Journée internationale des droits des femmes, Galien Africa a organisé un webinaire sous le thème: « Quel leadership féminin pour le droit, l’égalité et l’autonomisation des femmes et des filles afin d’améliorer l’accès universel à la santé en Afrique ? ». Il a été noté que le leadership féminin restait essentiel à l’amélioration de l’accès universel à la santé en Afrique.

Le webinaire de Galien Africa a réuni des experts issus de divers horizons, qui ont partagé des expériences inspirantes et proposé des solutions concrètes pour renforcer le leadership féminin dans le secteur de la santé. Au cours des échanges, modérés par le Dr. Raymonde Goudou Coffie, ministre Gouverneure du District autonome des Lacs en Côte d’ivoire, il a notamment été souligné d’une seule voix par l’ensemble des intervenants que le leadership féminin restait essentiel à l’amélioration de l’accès universel à la santé en Afrique.

De manière unanime, il s’est agi de porter la cause du leadership féminin dans le domaine de la santé toujours plus haut sur l’ensemble du continent tout comme au sein des grandes instances internationales, comme l’a rappelé le Dr. Corinne Karima, Ancienne Directrice du programme national de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées du Rwanda. Dans la même lancée, sur recommandation du Dr. Fatoumata Adelle Diallo (artiste, écrivaine et scientifique, médecin spécialisée en systèmes et politiques de santé), un accent particulier a été porté sur le besoin d’un mentorat structuré à tous les niveaux du secteur de la santé, un investissement renforcé des femmes. dans le plaidoyer et les réseaux influents.

De même, selon le Pr. Ibrahima Seck, directeur de l’Institut de Santé et Développement du Sénégal, la situation du moment nécessite un effort concerté de tous en vue de briser le plafond de verre persistant. Pour cela, il a aussi été recommandé par le Dr. Malebona Previous Matsoso, ancienne Directrice Générale de la Santé en Afrique du Sud, la mise en place de lois proactives favorisant l’accès. des femmes aux postes de responsabilité et adoption de stratégies plus efficaces pour lutter contre les inégalités. Ce webinaire s’inscrit dans une logique d’inclusion de la part de Galien Africa dans son effort de promotion de l’innovation, de l’excellence et de la recherche dans la santé en Afrique.

A noter qu’organisatrice du Forum et du Prix Galien Afrique, Galien Africa est une organisation dédiée à la promotion de l’innovation, de l’excellence et de la recherche dans les domaines de la santé publique, des sciences biomédicales et pharmaceutiques et de la tradithérapie en Afrique. À travers des initiatives comme le Forum Galien Afrique et le Prix Galien Afrique, Galien Africa œuvre pour un système de santé plus performant, inclusif et durable sur le continent.

NGOYA NDIAYE