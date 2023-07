Accident à Louga : Le bilan passe de 16 à 23 morts

Au moins 23 personnes sont décédées dans un accident de circulation qui a eu lieu ce mercredi matin. Un bus en provenance de Podor s’est renversé entre Nguene Sarr et Louga. Une cinquantaine de blessés ont été dénombrés.

Pour ce qui est de l’origine de cette tragédie, on en sait pas plus pour le moment. Mais on nous signale qu’il pleuvait sur la route. Les victimes ont été acheminées à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs pompiers.

Le ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome est en route sur le lieu de drame.