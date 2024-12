Dieynaba Ndiaye souffre ans de diabète de type 1

Partager Facebook

Souffrant depuis treize ans de diabète de type 1, Dieynaba Ndiaye libre, vit de diabète de type 1 depuis l’âge de 13 ans.

«Depuis 13 ans, elle souffre de diabète de type 1. Elle fait l’objet d’hospitalisation à Abass Ndao depuis 15 jours. Le médecin consultant a dit que son état de santé n’est pas compatible avec la détention», soutient Me Mame Coumba Kane, son avocate.

Selon la robe noire reprise par L’OBS, l’état de santé de leur cliente est inquiétant. «Son état de santé n’est pas compatible avec la prison», soutient Me Mame Coumba Kane.

Pour l’avocate, »c’est une dame qui souffre physiquement et moralement et elle est suivie de façon régulière par un médecin.» Me Abdou Dieng, quant à lui, révèle : «Elle nous vient de l’hôpital et c’est l’Administration pénitentiaire qui a signalé la gravité de son état de santé.» Pour Me Dieng, cette demande de mise en liberté provisoire est une question de survie. «La renvoyer en prison, c’est la condamner à mourir, parce qu’elle souffre d’une hyperglycémie et d’une insuffisance de suivi thérapeutique», prévient Me Abdou Dieng.

Dieynaba Sangharé Ndiaye a été condamné en première instance par le Tribunal de Pikine-Guédiawaye à trois mois de prison ferme pour collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, divulgation de données à caractère personnel à un tiers portant atteinte à la considération d’autrui à l’endroit du docteur Alioune Badara Mbacké, son ex-époux.