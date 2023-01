Accident de Kaffrine : Vélingara pleure 8 morts

Le département de Vélingara est en deuil. Le bilan n’est pas précis ni définitif, à l’heure à laquelle nous écrivions ce papier, hier dimanche après 18 heures : la localité a enregistré 8 morts et plusieurs blessés dans l’accident de la route survenu non loin de la ville de Kaffrine (Centre du pays), dimanche aux environs de 4 heures. Un bilan provisoire car certains blessés seraient dans un état très critique. L’un des bus avait quitté Dakar à destination de Vélingara, dans la région de Kolda, avec au volant le jeune Moussa Soumboundou, natif de la ville, et comme passagers plusieurs ressortissants du territoire départemental. Outre le chauffeur, Adama Kandé et son fils, Alassane, y ont perdu la vie, de même que les assistants-conducteurs, Moussa Sèye et Mame Mor Sèye, et Mme Awa Loum, tous de la ville de Vélingara. Les 2 autres passagers décédés sont de Diaobé et environs. Plusieurs autres jeunes et moins jeunes du département s’en sont sortis avec des blessures plus ou moins graves. Une forte délégation de personnalités politiques, médicales et du regroupement des transporteurs du département se sont rendus sur place pour porter secours aux blessés et se charger du transfèrement à Vélingara des dépouilles. Le maire de Vélingara, l’honorable député Mamadou Oury Baïlo Diallo, sur place, a pris l’engagement de faciliter le rapatriement des corps, une fois les autorisations obtenues des autorités compétentes. C’est peu dire que c’est la tristesse qui étreint toute la ville de Vélingara, voire le département. Plusieurs autres décès pourraient être signalés dans les prochains jours, soit des suites des blessures subies ou du fait de l’impossible identification à temps de tous les corps.

