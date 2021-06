Accident du cortège de Mack : Bara Dolly et Mbaye Pekh évacués

Un accident dans la tournée économique du Chef de l’Etat Macky Sall dans le Nord. Le choc s’est produit sur l’axe Matam- NGuidjilone à hauteur du village de Oudourou.

Le véhicule transportant le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pekh et Modou Bara Dolly a eu un accident à Woudourou (Région de Matam). Ils ont été évacués au district sanitaire le plus proche.

Mbaye Pekh a été le plus éprouvé dans cet accident puisque qu’il s’en tire avec des blessures à la tête. Les autres occupants que sont Modou Bara Dolly, le chauffeur et le garde du corps semblent avoir plus de chance.

Le marabout Modou Bara Dolly qui a été évacué en même temps que Mbaye Pekh, se porte bien.

Pour rappel, c’est le second accident lié à la tournée de Macky Sall. En fin mai, trois agents de Leral dont un journaliste, un technicien et le chauffeur, ont été emporté dans un accident de la route, ce lundi 31 mai 2021. L’accident a été causé par un camion qui a fini sa folle course sur la voiture des agents de Leral. La voiture de l’équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec un camion.