Accident mortel en Centrafrique : Un militaire sénégalais perd la vie et 7 autres blessés

16 janvier 2026 Actualité

Un accident de véhicule impliquant un convoi du 4ème détachement sénégalais d’intervention rapide de la MINUSCA (SENQRF4/MUNISCA) a fait un mort et sept blessés, dont cinq gravement, ce vendredi 16 janvier 2026, à Yenga, près de Bouar, en République centrafricaine.

Selon le communiqué de la DIRPA, l’accident s’est produit lors d’une patrouille de liaison. Le militaire décédé a été mort sur le coup, tandis que les blessés ont reçu des soins.

Le détachement sénégalais, composé de 180 militaires, est déployé dans le nord-ouest de la Centrafrique depuis le 31 mai 2025 pour protéger les populations civiles aux côtés des forces locales. La MINUSCA a exprimé ses condoléances à la famille du militaire décédé et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

