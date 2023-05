Achèvement des travaux des route et privatisation de leurs forages : Dande Mayo Émergent sonne l’alerte

L’association Dande Mayo émergeant a tenu une conférence de presse pour alerter l’opinion publique nationale sur l’état d’avancement des travaux de la route Dande Mayo sud de Navel et la privatisation de leurs forages installés par leurs émigrés.

L’état d’avancement des travaux de la route Dande Maayo sud de Navel à Dembancane et la privatisation des forages inquiètent l’association Dande Maayo Émergent. Ladite structure a fait face à la presse pour alerter l’opinion publique nationale. Cette association s’insurge contre cette situation car disent-ils » la plupart des forages sont réalisés par les braves émigrés. » Nous interpellons l’Etat par rapport à la sécurisation de la zone », renchérissent-ils.

Et de poursuivre: » Inscrivant dans son rôle d’alerte et de veille, Dande Mayo Émergent rappelle au gouvernement les engagements pris pour la réalisation de la route pour une durée de vingt quatre mois livrable en deux vingt quatre, ce qu’avait confirmé le ministre des infrastructures et du désenclavement Mansour Faye lors de sa visite de chantier au mois de Juillet 2022 à Thiemping. Nous constatons aujourd’hui que les travaux avancent très lentement ce qui signifie que les délais avancés ne seront pas respectés. Nous sollicitons la prise en charge des villages situés hors du tracé de la piste car nous avons constaté que plusieurs villages ne seront pas désenclavés ». Ainsi, ils rappellent que la parution du bulletin de l’ANACIM annonçant l’installation précoce de la pluviométrie sur l’ensemble du territoire national a accentué leurs inquiétudes surtout avec les ponts coupés dont les travaux avancent très lentement ce qui entrainera à coup sur l’isolement de la zone dés la tombée de la première pluie. Nous invitons donc l’Etat à veiller sur tout cela pour éviter à la population de cette zone d’être coupée du reste du pays.

Nos inquiétudes sont d’autant plus fondées car aucune signature de convention entre l’Etat du SENEGAL et l’entreprise n’est encore publiée comme ce fut le cas de l’axe Daandé Maayo Nord avec le fond Saoudien. Nous disons non à la privation de nos forages car étant le fruit de nos propres investissements. Cette mesure a soulevé le mécontentement de toute la population car une large concertation a eu lieu avec les Asufor et toutes n’approuvent pas cette idée de privatisation. « Nous sollicitons l’accompagnement de l’Etat par la formation des acteurs communautaires pour une meilleure gestion des forages et proposons des contrats d’affermages aux associations de développement des villages principaux bailleurs », tonnent-t-ils.

A les en croire, la question de la sécurité préoccupe les populations de Daandé Maayo au plus haut niveau. « Nous sommes témoins récemment de la sortie du ministre de l’intérieur faisant état de la présence de forces occultes dans le pays. La porosité de nos frontières recommande une présence plus accrue des agents de sécurité en implantant dans la zone des brigades de gendarmerie », alertent-ils. Ils invitent à l’installation de caméras de surveillance sur les minarets des mosquées pour lutter contre la psychose du terrorisme et la porosité de la frontière